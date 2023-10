Milan, dopo il derby il cambio di passo: alzato un muro in difesa

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come, lo scorso 16 settembre il Milan abbia incassato cinque gol nel derby contro l'Inter: quella partita aveva aperto dei dubbi, legittimi, sulla tenuta in difesa della squadra di Stefano Pioli. Normale pensarlo, visto come i nerazzurri avevano colpito in ogni modo il reparto arretrato del Diavolo.