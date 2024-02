“Come Genoa e Salernitana”: i numeri inquietanti della difesa del Milan

Anche perché i numeri della difesa del Milan ribadiscono l'urgenza di una soluzione strutturale per sistemare il reparto. C'è ancora una qualificazione in Champions League da conquistare in campionato e un'Europa League da provare a vincere. Ma con questa retroguardia di strada se ne farebbe poca. In Serie A per trovare un’altra squadra che abbia subito tanti gol quanto quelli del Milan bisogna scendere fino alla dodicesima posizione - 31, come il Genoa -,oltre ad averne incassati appena tre in più rispetto all'Hellas Verona terzultimo in graduatoria.

In trasferta 24 gol subiti, tanti rigori contro — La difesa del Milan regge a 'San Siro' (perforata appena 7 volte), ma crolla fuori casa, con 24 gol concessi, quarto peggior rendimento dell'intero campionato e al pari della Salernitana. I 'clean sheet' consecutivi stagionali sono appena due in Milan-Lazio 2-0 e Genoa-Milan 0-1 tra fine settembre e inizio ottobre 2023. La sconfitta di Monza ha fatto risuonare ancor più forte i campanelli d’allarme per le imbarcate, visto che i 4 gol sono arrivati dopo i 5 incassati dall’Inter e i 3 dall’Atalanta.

Per ben 6 volte la difesa del Milan ha concesso almeno 2 reti, anche contro rivali che lottano per la salvezza come Salernitana, Udinese, Frosinone e Lecce, oltre a Napoli e Bologna. Un chiaro segnale delle difficoltà, infine, arriva dai rigori causati a vantaggio degli avversari, come dimostrano i 6 penalty a sfavore nelle prime 25 giornate di campionato. Mai il Milan di Pioli (eccezion fatta per i primi 'passi' nel 2019) aveva performato così male in difesa. Urgono rimedi subito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>

