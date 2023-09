Milan indifeso al centro: i limiti di Kjaer, la fragilità di Thiaw

Milan, difesa horror nel derby di Milano — Per giocare così, con i due terzini Davide Calabria e Theo Hernández portati ad avanzare e ad accentrarsi in fase di possesso, due mezzali pronte a inserirsi e tre attaccanti tendenzialmente “preoccupati” solo di offendere, i difensori centrali rimangono esposti a moltissimi due contro due. E non sono di certo Alessandro Nesta, Thiago Silva o Paolo Maldini.

Che qualcosa mancasse nella difesa del Milan lo si era capito l'anno passato. Il mercato estivo, però, per quanto pirotecnico, non ha aiutato Pioli. È arrivato il solo Marco Pellegrino, per 5,5 milioni di euro bonus inclusi, come giovane scommessa dagli argentini del Club Atlético Platense. E nient'altro.

Sven Botman, obiettivo dell'estate 2022 da Paolo Maldini e Frederic Massara, ora fa le fortune del Newcastle e il Diavolo era riuscito, un anno fa, a 'mettere una pezza' con Malick Thiaw ad un reparto che aveva appena vinto lo Scudetto. Già l'anno scorso, però, la difesa del Milan aveva fatto spesso acqua.

Dal mercato sarebbe potuto arrivare ben altro ... — Simon Kjaer, nonostante alcune buone prestazioni, non è più tornato ai livelli raggiunti prima dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro subito nel dicembre 2021. Il prodotto del vivaio Matteo Gabbia è rimasto un'alternativa e oggi è andato al Villarreal. Solo Thiaw ha portato qualche sorriso, imponendosi come titolare.

Ma nel derby sono emersi limiti. In estate, prima di andare su Pellegrino, il Milan aveva sondato Evan N'Dicka, svincolato poi finito alla Roma, ragionato su Maxime Estève (Montpellier) e Andrew Omobamidele (Norwich, poi andato al Nottingham Forest), ma non ha affondato il colpo.

Ora, di botto, con la cinquina incassata nel derby, il Diavolo si è riscoperto imperfetto. Dovrà essere bravo Pioli, secondo il quotidiano torinese, a trovare la formula giusta, sia per rialzare il rendimento dei singoli, ma anche per registrare i movimenti del resto della squadra. Ibra a Milanello: i possibili scenari dietro la sua visita >>>

