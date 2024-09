Il Milan deve ritrovare stabilità in difesa: l'allenatore Paulo Fonseca sa che non potrà continuare ad incassare sempre due gol a partita

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Paulo Fonseca , allenatore del Milan , stia preparando - nel centro sportivo rossonero a Milanello - la settimana che conduce alle sfide contro Venezia , Liverpool e Inter curando la difesa e l'intera fase difensiva della sua squadra.

Il Milan, d'altronde, non può continuare a prendere due gol a partita contro chiunque, a concedere occasioni da rete, a sbagliare marcature preventive e marcature 'reali' nel cuore dell'area di rigore. In questi giorni, ha rivelato la 'rosea', Fonseca ha avviato un lavoro specifico con i difensori non convocati in Nazionale.