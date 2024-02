Dopo 26 giornate di Serie A, il Milan ha incassato 32 reti. Il dato preoccupante è che la squadra di Pioli è la 12esima difesa dell'interno campionato. Torino, Monza e Genoa hanno preso meno gol. In 26 partite, soltanto 9 volte il Milan ha concluso una partita con la porta inviolata e solo una volta nelle ultime 8 giornate.

Rientrato Thiaw, stanno per tornare in campo anche Kalulu e Tomori — Numeri preoccupanti, in difesa, ai quali il Milan è riuscito spesso (ma non sempre) a sopperire con il suo attacco. Uno dei difetti del Milan di Pioli, per il 'CorSport', sembra essere l’equilibrio. Molte volte i difensori vengono lasciati soli in balia dell’avversario oppure non sono posizionati nel modo corretto quando vengono attaccati. Da aggiungere un altro dato: il Milan ha subìto 7 rigori in campionato ed è il segnale che tante reti sono state provocate da errori individuali o da episodi.

C'è, però, una bella notizia. Ovvero, è finita l'emergenza. È già rientrato Malick Thiaw, stanno per farlo anche Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, si è aggiunto un Matteo Gabbia tornato rivitalizzato dal prestito al Villarreal. La situazione, dietro, ora non potrà far altro che migliorare. LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, la probabile formazione: due importanti dubbi per Pioli >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.