Di Caro: “Le scelte di Pioli nel derby non hanno né funzionato né convinto”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato del Milan e della sconfitta rimediata nel derby contro l'Inter: "Il derby alla quarta giornata pesa, ma non decide nulla. Per il Milan avrebbe però potuto rappresentare il trampolino verso le stelle, invece lo riporta sulla terra. Le scelte di Pioli stavolta non hanno né funzionato né convinto. Calabria che sale accanto a Krunic in regia può essere una sorpresa vincente se utilizzato a tratti durante la gara".