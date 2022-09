Dest: “Darò il meglio di me per convincere il Milan a riscattarmi”

Sergiño Dest, terzino che il Milan ha prelevato in estate dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto, si è presentato in conferenza

Daniele Triolo

Sergiño Dest, terzino statunitense di passaporto olandese che il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona per sostituire l'infortunato Alessandro Florenzi, si è presentato ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello.

Milan, la presentazione di Dest

Le dichiarazioni di Dest, che ha già collezionato due presenze in altrettante partite di Champions League con il Diavolo, sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'. «Un motivo per cui il Milan a fine stagione dovrebbe spendere i 20 milioni del diritto di riscatto per confermarmi? Quello che posso fare io è dare il 100% e il meglio di me per convincere il club a tenermi», ha spiegato l'ex Ajax.

«Sono un difensore molto versatile, posso giocare sia a destra che a sinistra - ha aggiunto Dest, sottolineando, così, la sua estrema duttilità -. Gioco da terzino, ma ho caratteristiche anche offensive: posso muovermi più avanti. Anche perché il gioco di Stefano Pioli, che mi piace molto, può permettermi di sviluppare al massimo entrambe le fasi. Qui c'è l'ambiente ideale per migliorarmi».