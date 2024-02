Derby Primavera – Milan-Inter, Abate tenta il colpo. Chivu senza un big

Oggi alle 13 andrà in scena il derby tra Milan e Inter, valido per il campionato Primavera. 'Tuttosport' in edicola, presenta la sfida

Emiliano Guadagnoli Redattore 24 febbraio - 12:00

Oggi alle 13 andrà in scena il derby tra Milan e Inter, valido per il campionato Primavera. Della partita ne parla anche 'Tuttosport'. Un derby è sempre speciale. L’Inter, si legge, è in testa alla classifica di Serie A e il Milan, che giocherà in casa, vuole riscattare le ultime prestazioni non all'altezza. All’andata era finita 1-1, con i rossoneri usciti dal campo con qualche rimpianto perché in parità numerica sembrava che potessero avere la meglio.