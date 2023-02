Sul ciglio di un burrone, il derby può essere decisivo per il Milan

Il Milan si prepara per la prossima partita in Serie A: il derby contro l'Inter rappresenta uno spartiacque della stagione rossonera

Il Milan si prepara per la prossima partita in Serie A: il derby contro l' Inter rappresenta uno spartiacque della stagione rossonera. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, quanto pesa il derby

Sembra un derby, si legge, quello di domenica sera a San Siro, uno dei tanti vissuti dal Milan in cento e passa anni di storia: gli archivi sono pieni di trionfi epici e sconfitte bibliche. Eppure, nessuno somiglia a quest’altro in arrivo. Che infatti somiglia, maledettamente, al ciglio di un burrone. Può bastare una spinta dell’Inter, persino una banale scivolata e d ecco il precipizio in classifica per il Milan con lo scudetto sul petto che renderebbe incerta anche la vista sulla poltrona Champions.