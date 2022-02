Derby Milan-Inter, si va verso il tutto esaurito | Coppa Italia News

Non si trovano quasi più i biglietti per Milan-Inter, derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia di martedì 1° marzo alle ore 21:00

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della vendita dei biglietti per Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia. La partita, come noto, si giocherà martedì 1° marzo alle ore 21:00 a 'San Siro'. Esaurite le fasi di vendita riservate agli abbonati della stagione 2019-2020 ed ai possessori della tessera 'Cuore Rossonero', si è passati, poi, negli ultimi giorni alla vendita libera.