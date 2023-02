Derby Milan-Inter, quante sfide nella storia della rivalità milanese

Che rivalità tra Milan e Inter!

Due derby in 6 giorni, si legge, per guadagnarsi la finale di Champions League di Manchester: 7 e 13 maggio 2003. Una settimana storica per il calcio milanese, probabilmente irripetibile. Mai come in quella settimana a Milano si sentì l’elettricità del derby, da bruciare in due partite ravvicinate e nello stesso stadio, unicità assoluta, perché i club di Londra, Manchester o Madrid, che potevano incrociarsi a quelle altezze, avevano ognuno la propria casa.