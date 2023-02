Pioli arriva a 800 panchine: ecco la storia dell’allenatore del Milan

Pioli , si legge, contro l’ Atalanta , tocca un traguardo che molti suoi colleghi vorrebbero raggiungere. Ottocento panchine. Non era facile risollevare il Milan , per riuscirci è ripartito dalle fondamenta. Ha ricostruito la difesa e sulla difesa si è ricostruita la squadra. Ecco la storia dell'allenatore rossonero.

Il 17 agosto 2003, Pioli era l’allenatore della Salernitana che in quella stagione doveva giocare il campionato di Serie C, ma per l’effetto del caso-Catania venne ripescata in B. Salernitana-Napoli, prima giornata di Coppa Italia, risultato finale 0-0. A Salerno lo aveva voluto il presidente Aliberti che lo aveva seguito quando allenava le giovanili del Bologna. E a Bologna, quattro anni prima, ce l’aveva portato Oreste Cinquini.