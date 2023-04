Derby Milan-Inter trasmesso in chiaro? Le ultime news sul tema

Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champions League, potrebbe essere trasmesso in chiaro nonostante sia esclusiva Prime Video

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come stia emergendo la possibilità che Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League in programma a 'San Siro' il prossimo mercoledì 10 maggio alle ore 21:00, venga trasmesso in chiaro per tutti. Nonostante la partita - in linea teorica - sia un'esclusiva Prime Video.

Milan-Inter, si va verso la trasmissione in chiaro per tutti — Questo perché il derby tra i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Simone Inzaghi può essere catalogata come partita di interesse di rilevanza nazionale. Le semifinali con in campo almeno una squadra italiana, infatti, rientrano nell'elenco degli eventi che, secondo, l'AgCom vanno trasmessi in diretta in chiaro.

C'è attesa per ciò che farà Prime Video nei prossimi giorni — Da capire, ora, se Amazon renderà Prime Video accessibile a tutti per quella partita. Oppure se aprirà una trattativa con 'Mediaset' per farla vedere anche su Canale 5 e/o 'Sky Sport', per mandarla su TV8. Nuovo bomber, i nomi caldi per il Milan >>>