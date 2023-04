Derby Milan-Inter, Cardinale sarà a ‘San Siro’ | Champions League News

Mercoledì 10 maggio , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Inter , il derby di Milano , partita di andata delle semifinali di Champions League . Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione tornerà a Milano e, più precisamente, sugli spalti dello stadio meneghino, anche Gerry Cardinale , proprietario del club di Via Aldo Rossi.

Milan-Inter, Cardinale sarà a 'San Siro'

Il numero uno del fondo RedBird Capital Partners ha già seguito tre volte il Diavolo tra le mura amiche in questa stagione. È accaduto, la prima volta, proprio in occasione del derby Milan-Inter, match di andata in Serie A terminato 3-2 per i rossoneri. Quindi, Cardinale era a 'San Siro' anche per il 2-0 di Milan-Juventus e per l'1-0 di Milan-Tottenham, gara di andata degli ottavi di Champions.