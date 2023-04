Calciomercato Milan – Rinnovo Maignan, contatti avviati: i dettagli

Il PSG lo rivorrebbe, ma il Diavolo non vuole cederlo

Quello che è certo è che il Milan considera Maignan intoccabile e incedibile. Questo nonostante l'interesse di Tottenham e PSG per 'Magic Mike'. I parigini, così dicono i 'rumors', sarebbero addirittura disponibili ad offrire 80 milioni di euro per riprendersi il giocatore, nato e cresciuto proprio nelle giovanili del club della Capitale francese. Ma il Milan, da quell'orecchio, non ha davvero intenzione di sentirci. Milan, il nome per l'attacco del futuro >>>