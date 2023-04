Derby Milan-Inter, caccia ai biglietti. E sulla diretta tv … | UCL News

Le ultime notizie su Milan-Inter, derby di Champions League che vale un posto nella finale del torneo del prossimo 10 giugno a Istanbul

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato dei biglietti per il derby tra Milan e Inter, partita di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio, alle ore 21:00, a 'San Siro'. Tra i tifosi, infatti, cresce l'attesa per l'EuroDerby nonostante manchi ancora tanto tempo e, nel mezzo, ci siano altre tre partite di campionato.

Già due giorni fa, a 'Casa Milan', si erano create file di abbonati - per lunghe ore - soltanto per confermare il proprio posto allo stadio. Si parla di un milione di richieste di biglietti da tutto il mondo; saranno, però, solo 75mila i fortunati che riusciranno ad accedere allo stadio per vedere il derby.

Biglietti derby Milan-Inter, richieste record da tutto il mondo — Oggi scadrà la fase di conferma del posto per gli abbonati. Da domani, ci sarà la possibilità (sempre per gli abbonati, ovviamente), di fare il cambio posto. Quindi, da sabato 29 aprile, alle ore 12:00, i titolari della tessera 'Cuore Rossonero' potranno acquistare i biglietti per il derby Milan-Inter.

Le stime preliminari, secondo 'Tuttosport', visto anche il listino prezzi, portano a pensare che questo atto primo dell'EuroDerby possa far registrare il nuovo record di incasso per una società italiana. Battendo, quindi, i 9,1 milioni di euro che il Diavolo ha incassato al botteghino di 'San Siro' per Milan-Tottenham. La proiezione è intorno ai 10 milioni di euro.

La partita andrà su Prime Video, ma anche in chiaro: Mediaset o Sky? — Per il momento, ha proseguito 'Tuttosport', non si registrano, invece, novità sostanziali sulla trasmissione in diretta in chiaro per tutti del derby Milan-Inter del prossimo 10 maggio. La gara andrà sicuramente su Prime Video, ma non in esclusiva assoluta, come da accordi iniziali.

Una normativa dell'AgCom, infatti, colloca le semifinali di Champions League con una o più squadre italiane tra gli eventi di grande interesse nazionale. Quindi, da trasmettere in chiaro. Amazon sta trattando con Mediaset e con Sky. Qualora vincesse la prima, il derby Milan-Inter andrebbe anche in diretta in chiaro per tutti su 'Canale 5'; nel caso in cui, invece, vincesse la seconda, la gara andrebbe su 'TV8'. Decisione la prossima settimana: non ci sono per ora favoriti.