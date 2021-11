Derby Milan-Inter 1-1, la moviola di Gazzetta: “Rigore giusto su Calhanoglu”

Ha fatto discutere il primo rigore fischiato da Doveri in Milan-Inter. Per la Gazzetta è giusta la decisione dell'arbitro di assegnarlo

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza gli episodi arbitrali dubbi durante il derby Milan-Inter. Una partita molto corretta nonostante i ritmi altissimi che ha visto una sola ammonizione: ovvero quella a Fodé Ballo-Touré in occasione del fallo sul secondo rigore. Sul primo, invece, c'è qualche dubbio in più. Non per la 'Rosea' però, che afferma così: "Al 7' del primo tempo Calhanoglu raggiunge Kessie in area di rigore: l'interista si prende lo spazio dietro al pallone allungando il piede destro e poi cade perché incrociato dalla gamba sinistra del milanista. Doveri decreta correttamente il rigore, niente Var ma 'Silent Check'. La decisione dal campo viene confermata". Non sono da sanzionare i colpi di braccio dei nerazzurri di Correa e Calhanoglu.