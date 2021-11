Derby Milan-Inter 1-1, altalena di emozioni: il Diavolo conserva il primato

Milan e Inter hanno dato vita ad un derby pieno di emozioni e colpi di scena. Un punto che serve di più ad un Diavolo che mantiene la vetta

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, analizza il derby di ieri sera tra Milan e Inter. Una partita bella e veloce, con le squadre che non fanno troppe speculazioni tattiche, così a beneficiarne è lo spettacolo. Non sono affatto mancate le emozioni: la sblocca subito il fischiatissimo Hakan Calhanoglu, a fine partita Alexis Saelemaekers colpisce un palo clamoroso: in mezzo succede si tutto. Una partita corretta in cui sono mancati soltanto i giganti Zlatan Ibrahimović ed Edin Dzeko. Il primo si fa notare soltanto per uno squillo su punizione e qualche sponda, il secondo non si vede quasi mai e viene sostituito per un problema fisico.