Derby Inter-Milan, tra Zhang e Cardinale un feeling mai nato

Tra Zhang e Cardinale non corre buon sangue e non ci sono diplomazie al lavoro per 'ricucire'. E pensare che, un anno fa, nel derby Milan-Inter 3-2 del 3 settembre 2022, Zhang e Cardinale si salutarono cordialmente durante l'intervallo. Il Presidente dell'Inter fu addirittura ospitato in uno skybox rossonero. All'epoca si diedero appuntamento per un incontro un mese più tardi: non è mai avvenuto.