Derby Inter-Milan, Walker non al massimo: il pensiero di Conceicao

Con l'ex City in panchina, rossoneri ancora con la difesa a tre

Nonostante il recupero lampo, l'ex Manchester City, titolare fisso in rossonero sin da quando è arrivato nell'ultima sessione invernale di calciomercato, non è ancora - logicamente - al top della forma. Motivo per cui, per il 'CorSport', Conceicao non dovrebbe riproporre la difesa a quattro contro la squadra di Simone Inzaghi, bensì confermare la retroguardia a tre uomini. Le prove tattiche delle scorse ore a Milanello hanno confermato il cambio modulo e stamattina arriverà la decisione finale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per uno dei migliori in Serie A >>>