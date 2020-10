Derby Inter-Milan, Theo Hernandez-Hakimi: sfida tra le frecce ex Real Madrid

Sfida Theo Hernandez-Hakimi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto tre giorni al derby Inter-Milan, in programma a San Siro alle 18. C’è anche una sfida nella sfida, che si giocherà tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi. I due giocatori sono due punti fermi sia per Stefano Pioli che per Antonio Conte e si daranno battaglia sulla stessa fascia, in un duello che si preannuncia infuocato. I due giocatori sono stati compagni di squadra nella stagione 2017-2018, quando vestivano la casacca del Real Madrid.

Rimpianti Real Madrid

Due veri e propri rimpianti per il club ‘Blancos’ che, come riporta ‘Tuttosport’, sono stati forse scaricati troppo presto. I rendimenti degli esterni cresce a vista d’occhio e, in un periodo di crisi sulle corsie per la squadra di Zinedine Zidane, potevano fare certamente comodo.

