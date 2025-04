Derby Inter-Milan, stamattina provino decisivo per la presenza di Walker

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 . Si partirà dall' 1-1 dell'andata, maturato tre settimane fa in virtù del gol di Tammy Abraham per il Milan di Sérgio Conceição e di Hakan Çalhanoğlu per l' Inter di Simone Inzaghi .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tra i convocati rossoneri dovrebbe figurare anche Kyle Walker, tornato in gruppo negli ultimi due giorni dopo aver subito un'operazione per la rottura del gomito. Il difensore inglese, però, non è al top e stamattina sosterrà un provino, almeno per uno spezzone di gara.