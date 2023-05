Inter-Milan, Scaroni: “Possiamo ribaltarli” | Champions League News

Paolo Scaroni, Presidente rossonero, convinto come in Inter-Milan di domani sera sia possibile centrare un'impresa. Ecco le sue parole

Domani sera si giocherà Inter-Milan e Paolo Scaroni , Presidente rossonero, ha lanciato il grido di battaglia del club di Via Aldo Rossi sul derby contro i nerazzurri, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League , ieri dal palco della 'Milano Football Week'.

«Il Milan deve farcela per forza, dobbiamo assolutamente ribaltare il risultato e questa squadra è capacissima di farlo. Certo, soffriamo di assenze pesanti e l’ Inter è fortissima, con giocatori che proprio adesso sono nel loro miglior momento. Ma un Milan compatto può vincere», ha detto Scaroni, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

«Sono un uomo di numeri. Nel piano di inizio anno avevamo messo in conto solo di passare il primo turno e ce l’abbiamo fatta. Poi il secondo e alla fine eccoci qui: ora voglio battere anche l’Inter - ha detto Scaroni, numero uno del Milan -. Sono fiducioso, ricordando che siamo comunque al di là delle nostre previsioni. La Champions è terreno fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo tifosi ovunque e oltre 500 milioni di simpatizzanti nel mondo che devono vedere il Milan in Champions».