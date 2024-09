Derby Inter-Milan, record: incasso più alto di sempre, superata Inter-Juve

Dal record al record, il panorama è cambiato. Quando si disputava quel derby d'Italia, la Juventus dominava da otto anni, mentre oggi è l' Inter la squadra da battere in Serie A. Inzaghi e il suo team hanno guidato le cavalcate più entusiasmanti degli ultimi tempi, collezionando vittorie nei derby .

Il 2-1 del 22 aprile scorso nel Meazza rossonero ha segnato il culmine di una supremazia che dura da sei derby consecutivi. Prima della vittoria che ha confermato il ventesimo scudetto, ci sono stati il 5-1 dell'andata, le due semifinali di Champions, le due Supercoppe italiane giocate in Arabia e un ulteriore derby vinto in campionato per 1-0: nel 2023, l'Inter ha ottenuto solo successi.