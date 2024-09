CALCIOMERCATO MILAN

Arda Güler del Real Madrid potrebbe tornare buono per il Milan a gennaio 2025 | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Il calciomercato estivo 2024 è andato in archivio da qualche giorno e il Milan ha terminato questa sessione con cinque nuovi acquisti. Per Álvaro Morata (prelevato dall'Atlético Madrid), Strahinja Pavlović (RB Salisburgo), Emerson Royal (Tottenham), Youssouf Fofana - tutti presi a titolo definitivo - e Tammy Abraham (Roma) - arrivato in prestito -, il Diavolo ha investito ben 72 milioni di euro. Ora spetterà al nuovo allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, farli rendere tutti sul terreno di gioco.