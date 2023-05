Inter-Milan, il talismano Leao per la finale | Champions League News

Rafael Leao, attaccante rossonero, dovrebbe rientrare per il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il punto

Per il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, il Diavolo si aggrappa a Rafael Leao, il suo giocatore più forte, per cercare di ribaltare lo 0-2 incassato all'andata a 'San Siro'. Lo ha sottolineato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ricordando come, domani sera, il portoghese sarà in campo.

Smaltita l'elongazione al muscolo lungo adduttore della coscia destra, Leao ci sarà Inter-Milan e le speranze dei rossoneri, dunque, di approdare alla finale di Champions del prossimo 10 giugno a Istanbul sono tutte nelle mani (o, per meglio dire, dei piedi) dell'esterno d'attacco della formazione di Stefano Pioli.

Inter-Milan, Leao verso una maglia da titolare — In un Milan malato in campionato (3 vittorie nelle ultime 11 partite) sarà fondamentale la presenza da titolare di Leao. Con lui, infatti, si alzerebbero - seppur leggermente - le possibilità di un'impresa che diventerebbe epica per i rossoneri qualora dovesse andare a buon fine.

Il Diavolo dovrebbe fare tre gol, senza incassarne, per superare l'Inter e per accedere alla finalissima. I tifosi rossoneri, radunatisi ieri a Milanello per incitare la squadra, ci credono. E il quotidiano romano ha fatto notare come, in prima fila per applaudire i sostenitori, ci fosse proprio Leao.

È uno di quelli che maggiormente crede alla rimonta — Dopo aver saltato Spezia-Milan, Leao ha iniziato ieri ad allenarsi con il gruppo, evitando solo la partitella finale. Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, dovrebbe svolgere l'intero allenamento con il resto della squadra e, dunque, partire titolare domani sera in Inter-Milan.

È in arrivo il rinnovo del suo contratto per altri cinque anni e Leao sogna di festeggiarlo andandosi a giocare la prima finale di Champions della sua carriera. Anche perché, nello spogliatoio, ha confessato il 'CorSport', è uno dei giocatori che maggiormente crede che sia ancora possibile ribaltare lo svantaggio accumulato nella semifinale d'andata.