Inter-Milan, i tifosi a Milanello: “Crederci” | Champions League News

Inter-Milan è alle porte e i tifosi del Milan , ieri a Milanello , hanno voluto far sentire calore, amore e supporto alla squadra rossonera, reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia . 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come i supporters rossoneri si siano presentati al centro sportivo con striscioni, fumogeni, torce, bandiere, due aste e sciarpe. Ed abbiano fatto tanti cori di incitamento per Stefano Pioli e i suoi ragazzi.

La parte più calda dei tifosi del Milan ha chiesto alla squadra di cambiare marcia ed atteggiamento per il match contro l'Inter. Al contempo, ha assicurato appoggio indiscusso fino a fine stagione. Per 'La Gazzetta dello Sport', i giocatori non sono stati neanche spinti a chiedere scusa in qualche modo. Dopo quest'episodio, il bis ieri a Milanello, con la Curva Sud Milano che ha chiamato i tifosi rossoneri a far sentire - forte - l'incitamento per Pioli e i giocatori in un clima di vicinanza e sostegno.