Derby Inter-Milan, parla l’ex arbitro: “Rigore Lukaku? Giusta decisione”

Rigore Lukaku, giusto non darlo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso del derby Inter-Milan, l’arbitro Mariano ha fischiato un rigore ai nerazzurri per presunto fallo di Gianluigi Donnarumma su Romelu Lukaku. Il penalty è stato poi annullato dal Var per fuorigioco del belga. Una decisione giusta? Paolo Casarin, ex arbitro di calcio, ha espresso la propria opinione ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’. Queste le sue parole: “Mariani fischia un rigorino per contatto tra Donnarumma e Lukaku. La Var scopre il fuorigioco di Lukaku sul tocco di Eriksen (quello di Kjaer, involontario, non rimette in gioco il nerazzurro) e il rigore scompare“.

