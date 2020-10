Tassotti: “Milan da Scudetto? Se la Juve molla, qualcosa può succedere..”

Inter-Milan, Tassotti commenta la vittoria

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Mauro Tassotti, 17 stagioni in rossonero, ha commentato alla Gazzetta la vittoria del Milan nel derby di Milano.

Sul Milan da Scudetto: “Lassù molto dipenderà dalla Juventus e da quanto concederà alla concorrenza. Se molla qualcosa, può succedere di tutto”.

Sul momento del Milan: “Il Milan di oggi ha tanti motivi per essere felice. E’ reduce da un percorso entusiasmante in Italia e in Europa, vince e ha subito un solo gol. Il valore dei calciatori è alto e in crescita costante. Giocare alla pari con l’Inter è un’altra dimostrazione di compattezza: va dato merito a Pioli. La società ha fatto bene a non cambiare. Bravi Kessie e i centrali e naturalmente Ibra: i gol sono stati la cosa più semplice che ha fatto. Ha tenuto su tanti palloni, fondamentale soprattutto nei momenti di difficoltà”.

QUESTE LE PAROLE DI BERGOMI SUL MILAN DA SCUDETTO>>>