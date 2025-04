Derby Inter-Milan, Ordine pungola Conceicao: "Povertà di identità calcistica"

"Precedenza ai buoni propositi. Racconta Sergio Conceiçao: «Abbiamo grandi ambizioni e motivazioni. Per un club storico come il Milan andare fino in fondo a ogni torneo è normale». Ma questa volta, per arrivare finalmente a una finale di coppa Italia, bisogna attraversare le colonne d'Ercole del quinto derby della stagione. Secondo in semifinale, da imbattuto. Ed è questo il vero dato clamoroso proposto dalla deludente stagione rossonera. Ne ha vinti due. Come abbia fatto è un vero mistero che può spiegare le contraddizioni del Milan di questa stagione".