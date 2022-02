Derby Inter-Milan, la moviola: Giroud-Sanchez non è da Var / Serie A News

Gli episodi dubbi del derby Inter-Milan alla moviola: Il discusso contatto tra Olivier Giroud e Alexis Sanchez non è da Var

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette sulla lente d'ingrandimento gli episodi da moviola del derby Inter-Milan di Serie A. L'episodio più discusso accade al 29' minuto del secondo tempo: Olivier Giroud arriva a contrasto con Alexis Sanchez, tocca la palla per primo e va in collisione con il cileno. La panchina nerazzurra reclama il fallo, ma la valutazione è tutta dell'arbitro Marco Guida, che considera lo scontro come un normale contrasto di gioco. Il Var non può intervenire perché la valutazione spetta soltanto al direttore di gara sul campo.