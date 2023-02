Inter-Milan, tutte le mosse di Pioli per vincere il derby di domani

Stefano Pioli ha in mente tre mosse per il derby Inter-Milan. Basteranno ai rossoneri per avere la meglio sugli avversari nerazzurri?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del derby tra Inter e Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli, infatti, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 6 partite e ben 18 gol incassati in 7 gare.

Derby Inter-Milan, Pioli l'ha preparata così — Pioli aveva annunciato dei cambi e, per il derby Inter-Milan, cambi saranno. Queste dunque sono le mosse che, secondo la 'rosea', il tecnico rossonero ha in programma di fare per dare scatto matto ai rivali nerazzurri. Prima di tutto, nell'atteggiamento. Molto probabilmente, infatti, domani sera vedremo un Milan abbottonato, prudente e difensivo.

Un inedito, nei tre anni e mezzo di gestione di Pioli. Ma i troppi gol subiti impongono degli accorgimenti. Domani la musica dovrà cambiare, dalla testa alle gambe. E sarà una bella rivoluzione, con un Pierre Kalulu meno aggressivo, con un Theo Hernández più difensore che ala. Per restare in piedi contro l'Inter servirà anche questo.

Theo bloccato, nuovo modulo, Krunić in mediana. E Messias ... — Sarà un Milan diverso anche nel sistema di gioco: non più 4-2-3-1, ma 4-3-3, con un uomo in più in mediana. Senza Ismaël Bennacer, sarà Sandro Tonali a giocare in cabina di regia. Al suo fianco, Rade Krunić e uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Attenzione, però, all'ipotesi di Junior Messias da mezzala destra, ruolo che ha già ricoperto a Crotone.

Questo, forse, per costringere Henrikh Mkhitaryan a giocare più da incontrista. Con una mossa simile, ha concluso 'La Gazzetta dello Sport', Pioli aveva incartato la Roma, un anno fa, schierando Brahim Díaz a centrocampo. Chissà che l'esperimento non vada nuovamente bene. Leao, salta il rinnovo per 'colpa' del Chelsea? Il motivo >>>