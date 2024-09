Questo derby Inter-Milan, ha evidenziato il quotidiano generalista, peserà - oltre che per le due squadre, ovviamente - anche in maniera terribile per loro. Si tratta della decima volta in cui Lautaro Martínez e Morata si sfideranno: il bilancio, fin qui, recita 5 vittorie per Lautaro, 3 per Morata e un pareggio.

Morata, con l'Atléti, ha eliminato l'Inter della Champions 2024 — La ferita più fresca, però, la porta il capitano dell'Inter. Morata, infatti, lo ha sbattuto fuori dagli ottavi di finale dell'ultima Champions League con l'Atlético Madrid. Entrando, per giunta, in una delle due reti di quel 2-1 dei 'Colchoneros'. Morata, quindi, sa come farsi strada nel meccanismo difensivo dei nerazzurri.

Già leader di questo Milan, Morata punta a superare l'Inter e Lautaro che, secondo Simone Inzaghi, tutto rappresenta fuorché un problema per la sua squadra. E che punta un gol nel derby per festeggiare il rinnovo di contratto con l'Inter a 9 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029. La rete in una stracittadina gli manca dalla semifinale di ritorno della Champions 2023. LEGGI ANCHE: Milan, la verità sul futuro di Fonseca: in caso di esonero arriva … >>>