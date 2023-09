Derby Inter Milan, Lautaro Martinez e Leao: sfida tra numeri 10 atipici

Lautaro-Leao, Milano seconda casa

Lautaro e Leao hanno scelto Milano come una seconda casa. Il primo, addirittura, ha messo su famiglia in città. L'attaccante rossonero, invece, ha i suoi loghi preferiti in città. Ha appena prolungato il suo contratto con il Milan, con tanto di clausola da 175 milioni. Lautaro, invece, dopo il rinnovo dell’ottobre 2021, la sua clausola, da 111 milioni, l’ha cancellata. Dopo l’addio di Lukaku all'Inter è già il più pagato della rosa. Ma ci potrebbe essere una trattativa per l'adeguamento in seguito.