Derby Inter-Milan con Kjaer e Giroud: rossoneri aggrappati ai totem

Derby Inter-Milan: Kjaer in difesa, Giroud centravanti — Il Milan che arriva al derby, ha scritto la 'rosea', ne avrà bisogno, perché, pur essendo una squadra migliorata nelle sue alternative rispetto all'anno passato, presenta ancora un paio di incognite al centro delle due aree. È troppo 'dipendente' dalle sue due 'antiche colonne'.

Kjaer giocherà al fianco di Malick Thiaw, nel derby Inter-Milan. nel cuore della retroguardia rossonera al posto dello squalificato Fikayo Tomori. Avrebbe dovuto giocare Pierre Kalulu, ma si è infortunato. Davanti, Giroud è l'unico numero 9 'testato' e ci sarà, nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo soltanto ieri dopo la leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata in Nazionale.

Le due alternative - Luka Jović e Noah Okafor - non sembrano aver risolto in pieno il problema della mancanza di un bomber (oltre Giroud) che il Diavolo si trascina da tempo e che il mercato non ha di fatto aiutato a sbrogliare. Jović finora ha svolto solo qualche allenamento e Okafor viene visto più come esterno offensivo/seconda punta che come centravanti.

Pioli avrà anche bisogno delle alternative a gara in corso — Le alternative, però, potrebbero essere decisive per il Milan questa volta. Finora Yunus Musah, Samuel Chukwueze e lo stesso Okafor sono entrati in campo con risultati soltanto da gestire. Domani è possibile che serva un loro aiuto concreto. L'ingresso di Jović qualora il Diavolo fosse sotto nel punteggio a a 20' dalla fine o il super attacco tutto tecnica con Chukwueze al posto di Giroud più Christian Pulisic e Rafael Leão qualora il Milan fosse avanti sono ipotesi da non scartare.

La preoccupazione, ha però chiosato 'La Gazzetta dello Sport', per il derby Inter-Milan più che Giroud riguarda Kjaer. Questo perché, da anni, il danese è un gran difensore in area quando deve marcare, scegliere la posizione giusta e capire le giornate in anticipo. Ma con attaccanti che lo portano in giro per il campo, attaccandolo da lontano e in velocità come molto bene sanno fare Lautaro Martínez e Marcus Thuram potrebbe avere molti problemi. Milan, uno di questi tre sarà il prossimo attaccante >>>

