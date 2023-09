Derby Inter-Milan, Pioli lancerà Kalulu al centro della difesa

Nelle ultime quattro partita, quattro sconfitte e ben sette gol incassati. Una Supercoppa Italiana evaporata, una finale di Champions League sfumata. Nel derby del 5 febbraio 2023, in campionato, Pioli brevettò la difesa a tre, con Kalulu presente, ma Inter-Milan finì lo stesso 1-0. A parte Spezia-Milan 2-0, Kalulu trova proprio in quel derby l'occasione in cui ha giocato più minuti in una partita.

Non gioca titolare da La Spezia; non si vince con lui titolare dal Lecce — Kalulu, quindi, si candida per la stracittadina che verrà con la speranza di invertire certi numeri negativi che lo riguardano. Da fine febbraio a oggi infatti, quando Pioli lo ha schierato dall’inizio il Milan ha vinto una sola volta (2-0 sul Lecce a 'San Siro'). Il ragazzo non ha mai smarrito l'idea di essere un irrinunciabile, come nell'anno dello Scudetto. Motivo per cui gradirebbe giocare di più. Ora avrà una chance al top per sovvertire le gerarchie dell'allenatore e farebbe bene a coglierla al volo. Milan, che colpo sfiorato l'ultimo giorno di mercato >>>

