Derby Inter-Milan, Giroud vuole esserci: la sua tabella di marcia

Quella caviglia, già toccata duramente da Kim Min-Jae, difensore sudcoreano oggi al Bayern Monaco, durante Milan-Napoli 1-0, quarti di finale di Champions League della passata stagione, fatica a tornare come prima, va detto. Ma Giroud non molla e, nel derby Inter-Milan, farà di tutto per esserci.

Il programma di rientro che ha in mente il bomber francese — La 'rosea' ha spiegato come Giroud tra oggi e domani proverà a forzare un po'. Quindi giovedì vuole essere in gruppo per l'allenamento e sabato in campo contro i nerazzurri. Pronti, nel caso, sia Luka Jović sia Noah Okafor, ma il tecnico Stefano Pioli spera di non dover ricorrere alle alternative. Mercato Milan, Moncada individua il nuovo Cafu >>>

