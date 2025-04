Derby Inter-Milan in un San Siro pieno: pochi biglietti rimasti in Curva Sud

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. E, a tal proposito, ha ricordato come allo stadio ci saranno sicuramente più dei 67.595 spettatori della partita d'andata, terminata 1-1 con i gol di Tammy Abraham per il Milan e di Hakan Çalhanoğlu per l' Inter .

Le previsioni, per la 'rosea', parlano di un 'San Siro' praticamente esaurito per quanto riguarda la vendita dei biglietti in casa dei nerazzurri, che questa partita la ospitano e che avranno dunque la maggioranza dei tifosi sugli spalti. C’è ancora disponibilità di tagliandi, invece, nel settore più caldo del tifo dei rossoneri, ovvero la Curva Sud. In ogni caso, non sarà un incasso record, non sarà un numero da ricordare, anche perché i prezzi sono più bassi rispetto alle gare europee.