Derby Inter-Milan: i numeri di Ibrahimovic contro i nerazzurri

Ibrahimovic, che tradizione nei derby Inter-Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, ha segnato, finora, 70 gol in 107 gare disputate con la maglia del Milan tra Serie A, Champions League, Europa League, Coppa Italia e finali di Supercoppa Italiana. Ovviamente, nei due periodi in cui ha giocato per il Diavolo, nel biennio 2010-2012 ed ora, dal gennaio 2020 in avanti. Ibrahimovic, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ha castigato l’Inter già in occasione di 5 derby militando per il Milan. I gol diventano 12, invece, se si considerano tutte le volte in cui Ibrahimovic ha affrontato l’Inter, anche con le maglie delle altre squadre per cui ha giocato. Più in generale, il bomber nativo di Malmö ha incontrato l’Inter per 14 volte in carriera: bilancio di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. LEGGI QUI LE PAROLE DI FILIPPO GALLI SUL RITORNO DI IBRA PER IL DERBY >>>