Derby Inter-Milan, Giroud fa tutto da solo: che feeling con San Siro!

Olivier Giroud fa tutto da solo e decide il derby Inter-Milan. Ottavo gol a San Siro per il francese, che ha un feeling speciale con il suo stadio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato un focus al 'signore di San Siro' Olivier Giroud. Sette gol in Serie A e uno in Coppa Italia, tutti arrivati in quella che, dalla scorsa estate, è diventata la sua casa. L'ex Chelsea ha fatto suo il derby Inter-Milan dopo aver guardato dalla panchina quello d'andata. Ma non è il tipo che si lascia scappare le occasioni, uno religioso come lui non può che credere al destino. Lo stesso che lo ha portato in Italia e lo stesso che gli ha fatto capire il momento esatto in cui imprimere la svolta alla partita.