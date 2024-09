Inter-Milan: tre derby in una giornata e un debutto speciale a San Siro

Tris di derby

Mentre Lautaro, Leao e gli altri protagonisti penseranno a dare spettacolo in campo, l’Inter, padrona di casa, sta lavorando per offrire ai tifosi un’esperienza memorabile prima e dopo il match. Betsson Sport, main partner del club nerazzurro e sponsor della partita, ha organizzato un pre-partita con show e diverse attività pensate per coinvolgere i fan. L’atmosfera del derby si farà sentire già dal mattino: sempre domenica, alle 11, al campo Facchetti, si terrà la sfida tra le squadre Primavera di Inter e Milan; mentre alle 15.45, all’Arena Civica di Milano, andrà in scena il derby femminile. Un ottimo antipasto in vista del match principale delle 20.45 al Meazza. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca progetto a rischio. Allegri risolverebbe, ma Ibrahimovic...