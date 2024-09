Derby: il Milan deve vincere per fermare la striscia di vittorie dell’Inter

Come scrive la Gazzetta dello Sport, alla ripresa dopo la pausa, l'Inter e il Milan affronteranno sfide relativamente semplici. i nerazzurri saranno in trasferta a Monza, mentre i rossoneri ospiteranno il Venezia. È quindi probabile che il distacco in classifica resti invariato fino al derby. In alternativa, le distanze potrebbero ridursi se il Milan vincesse e l'Inter inciampasse, ma la squadra di Inzaghi arriverebbe comunque al derby in testa. Se invece fosse ancora il Milan a inciampare il divario potrebbe persino aumentare prima del derby. In ogni caso, la stracittadina potrebbe offrire all'Inter l'opportunità di un allungo significativo dopo solo 5 giornate.