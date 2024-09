Inter-Milan femminile: il derby cade a pennello per il riscatto del Diavolo

Quando il primo tempo si avvicina alla conclusione, Banusic segna un gol spettacolare con il sinistro dal limite dell'area, portando il Napoli in vantaggio. Nella seconda metà di gara, l'Inter entra in campo con maggiore grinta fin dai primi minuti, alzando il ritmo e occupando costantemente la metà campo delle avversarie. Le tre reti, segnate da Cambiaghi , Wullaert e Serturini , insieme all'autorete di Skovsen , capovolgono il risultato. L'Inter cala il poker e sale a sei punti, balzando in testa alla classifica insieme a Juventus e Fiorentina.

Non è stato sufficiente il gol di Ijeh all'inizio della partita: le toscane hanno pareggiato rapidamente e poi ribaltato il risultato, grazie alle reti di Bredgaard e Boquete su rigore. La prestazione contro la Fiorentina ha mostrato somiglianze con quella precedente: una sconfitta di misura, una prova complessivamente determinata ma poco incisiva in fase offensiva, soprattutto nella seconda metà di gara.

Al Puma House of Football, sotto lo sguardo attento di Gerry Cardinale, c'è grande delusione per l'inizio difficile della stagione. Dopo la seconda giornata di Serie A Femminile, i punti in classifica sono ancora zero. Il prossimo incontro di campionato offre un'opportunità di riscatto: il Derby, perfetto per conquistare i primi punti.