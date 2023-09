Milan, allarme difesa in vista del derby: corta e piena di millennials

Stefano Pioli, allenatore del Milan, scopre di avere la difesa troppo corta. Nel derby andranno in campo due giovani; l'esperienza in panchina

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha spiegato come, a Milanello, ci sia un problema in vista del derby contro l'Inter in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro'. Quale? La difesa corta.