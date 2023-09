Domani, sabato 9 settembre, alle ore 20:45 , alla 'Volkswagen Arena' di Wolfsburg , si disputerà l'amichevole Germania-Giappone e Hans-Dieter Flick , Commissario Tecnico della Nazionale tedesca, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la partita.

Hansi Flick, ex allenatore del Bayern Monaco campione di tutto nel 2020, ha anche trovato il modo di parlare di Malick Thiaw, classe 2001, ex capitano della Under 21 tedesca e, ormai da qualche tempo, nel giro della Nazionale maggiore. Parole al miele del C.T. per il numero 28 del Milan.