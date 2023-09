Derby Inter-Milan, quando i migliori difensori diventano attaccanti

Pioli, invece, ha cambiato. Ha abiurato il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3. Il Milan di oggi impressiona, secondo il quotidiano torinese, per la sua fase offensiva, per il tridente e per gli inserimenti delle nuove mezzali Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.

Ma è il lavoro dei terzini, Davide Calabria e Theo Hernández, che sta evolvendo sempre di più. Così come Alessandro Bastoni continua a essere un fattore del gioco nerazzurro. Inter e Milan, attese dal derby, hanno difensori bravi, trasformati in 'armi' per andare a segnare.

Ecco dove Inzaghi e Pioli stanno facendo la differenza. Le mosse degli allenatori delle due milanesi, indubbiamente, stanno creando dei grossi grattacapi ai colleghi avversari. In Inter-Fiorentina, per esempio, Bastoni ha annullato Nico González, poi è stato il giocatore che ha avuto più passaggi chiave nella partita (5) e creato più occasioni da gol (5).

Lavoro diverso, ma offensivo per i terzini di Pioli — Il centrale nerazzurro lancia, imposta, si sovrappone, crossa e calcia in porta. Senza dimenticare Matteo Darmian e Francesco Acerbi, due 'braccetti d'attacco' nella difesa a tre nerazzurra. Pioli, invece, per il Milan già aveva iniziato a chiedere un lavoro differente sui terzini.

Ad ottobre 2022, in occasione di Milan-Juventus 2-0, i terzini Pierre Kalulu e Theo Hernández si alzavano spesso al fianco di Ismaël Bennacer, trasformando in fase offensiva il 4-2-3-1 in un 2-3-4-1. Terzini che anziché sovrapporsi sulle fasce ai due esterni, si accentrano nel ruolo di mezzala.

E con il 4-3-3 attuale questo movimento, spinge in avanti Loftus-Cheek e Reijnders, rendendo quindi la manovra rossonera assai avvolgente, ma ancora più offensiva rispetto all'aggiustamento tattico di un anno fa. Quasi la versione moderna del 2-3-2-3 dell'Italia negli anni Trenta, quella dei primi Mondiali vinti.

