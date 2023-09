Derby Inter-Milan, affaticamento per Cuadrado: Inzaghi spera di averlo

Juan Cuadrado in dubbio per il derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Simone Inzaghi in apprensione per il colombiano

In vista del derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro', 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in queste ore, il Sudamerica non sia di certo terra di buone notizie per la formazione di Simone Inzaghi.