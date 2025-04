Derby Inter-Milan, Conceicao vuole lasciare con due traguardi importanti

Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 . Si partirà dall' 1-1 dell'andata, maturato tre settimane fa in virtù del gol di Tammy Abraham per il Milan di Sérgio Conceição e di Hakan Çalhanoğlu per l' Inter di Simone Inzaghi .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Conceiçao, al termine della stagione lascerà il Milan, ma vuole farlo dopo aver alzato il secondo trofeo e senza aver perso nessun derby contro l'Inter. Nei precedenti tre con lui in panchina sono arrivati un successo, nella finale di Supercoppa Italiana, e due pareggi, uno in Serie A e uno in Coppa Italia.