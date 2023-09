Derby Inter-Milan: parte Pulisic, ma occhio alla variabile Chukwueze

Per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dovrebbe riconfermare Pulisic titolare. Nonostante torni molto tardi dagli impegni con gli U.S.A., fin qui l'ex Chelsea ha fatto troppo bene - tra attacco (2 reti) e difesa - per non partire titolare per la quarta volta in quattro partite. Il numero 11 ha colpito contro Bologna e Torino; a secco contro la Roma, proverà a fare male all'Inter.

Il nigeriano è già tornato in Italia: è carico e si è sbloccato sotto porta — Occhio, però, alla variabile Chukwueze nel derby Inter-Milan. Il 'CorSport' ha ricordato come il nigeriano classe 1999 sia rientrato già ieri in Italia, come sia carico e, probabilmente, a gara in corso troverà spazio per far rifiatare lo statunitense. Giocatore che il Milan negli ultimi derby non aveva, Chukwueze può essere l'elemento abile a sparigliare le carte e che, magari, può portare in dote ai rossoneri gol e assist contro i rivali cittadini. Nuovo Stadio Milan: capienza, dettagli, tempistiche >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.