Derby Inter-Milan, sold out i biglietti del settore ospiti | Serie A News

Tifosi del Milan sempre a sostegno della squadra: i biglietti del settore ospiti per il derby contro l'Inter sold out in poche ore

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i biglietti del settore ospiti per il derby sono andati a ruba in poche ore, come confermato dalla scritta "Sold out" apparsa ieri sera sul sito ufficiale del Milan. Non è una novità, perché è pur sempre un derby, ma la velocità con cui sono stati venduti colpisce: sono infatti bastate poche ore, dalle 12 fino alla sera, per esaurire tutti gli 8.731 tagliandi destinati ai tifosi milanisti per la partita di domenica 22 settembre.